İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Suruç her yönüyle aydınlatılmalı, sorumluları mutlaka açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır." dedi.

Buldan, partisinin Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlediği mitingde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırının HDP'ye yönelik bir provokasyon olduğu iddiasında bulundu. Buldan, şöyle konuştu:

"Buradan bu ülkenin vicdanlı hakimlerine, savcılarına sesleniyoruz, bu olayın peşini biz bırakmayacağız. Siz de eğer yüreğinizde ve vicdanınızda bir damla adalet varsa Suruç olayını yakından takip edin. Suruç bugün Türkiye'de yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinin önünde bir provokasyon olayı olarak çıkmıştır. Biz 5 Haziran Diyarbakır mitingini biliriz, biz Ankara katliamını biliriz, biz Suruç katliamını biliriz, bu oyunların niçin yapıldığını biliriz. Ancak henüz hiçbir katliam açığa çıkmadığı gibi sorumluları da yargılanmadı. Suruç'un da böylesi bir gizlilikle, böylesi bir kapalılıkla kalmasını istemiyoruz. Suruç her yönüyle aydınlatılmalı, sorumluları mutlaka açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır."

Mitingin sonunda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayımlanan propaganda konuşması ekranlardan partililere izletildi.

Bu arada, miting için Bakırköy Halk Pazarı çevresinde güvenlik önlemleri alındı, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Ayrıca miting alanında kontrol noktaları oluşturuldu, pankart ve flamaların incelendikten sonra alana alınmasına izin verildi.

