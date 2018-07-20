HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP kadın grubu olarak hem parlamentoda hem de parlamento dışında kadınların yaşadığı bütün sorunları dile getirmek bizlerin görevi olacaktır." dedi.
Partisinin milletvekilleriyle 3 gün sürecek program kapsamında Van'da bulunan Buldan, kentteki bir otelde HDP'nin kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.
Buldan, burada yaptığı konuşmada, kritik bir seçim süreci atlattıklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Buldan, "26 kadın milletvekilimizi parlamentoya temsilci olarak seçtik. Tüm partiler arasında en büyük kadın temsiliyetini HDP olarak bizler gerçekleştirdik." dedi.
Eş başkanlık sistemini HDP olarak hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Buldan, şöyle devam etti:
"Parlamentoya girdiğimiz günden bu yana kadınların yaşadığı sıkıntıları ve kadınlara uygulanan her türlü eşitsizliği parlamentoda gündeme getiren yine bizler olduk. Parlamentoda, kanun teklifleri, soru önergeleri ve araştırma önergeleriyle kadınların sesi, gücü olduk. HDP kadın grubu olarak hem parlamentoda hem de parlamento dışında kadınların yaşadığı bütün sorunları dile getirmek bizlerin görevi olacaktır."
Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.
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