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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

"(Terörist cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturma) Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin, "Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Partisinin milletvekilleriyle 3 gün sürecek program kapsamında Van'da bulunan Buldan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir grup toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapacakları programlarda bir yol haritası ve politik bir hat belirleyeceklerini anlatan Buldan, 24 Haziran seçim sonuçlarını da Van'daki bu programda değerlendireceklerini belirtti.

Buldan, 24 Haziran seçimlerinde barajı aşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, demokratik muhalefeti yükseltmeleri gereken bir siyasi süreçle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz orada yaşanan en ufak üzüntüye ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur."

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Anahtar Kelimeler:
HDP Pervin Buldan Van

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