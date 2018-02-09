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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Kongre mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

Selahattin Demirtaş, HDP'nin 3. Kongresi öncesi Twitter aracılığıyla mesaj gönderdi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Kongre mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter'dan HDP'nin 3. kongresiyle ilgili mesaj yayınladı.

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Selahattin Demirtaş, "11 Şubat’ta Ankara'da yapılacak HDP Büyük Kongresi’ne bütün halkımızı büyük bir coşkuyla ve en kitlesel şekilde katılmaya, Eş Genel Başkan adaylarımız etrafında kenetlenerek HDP’yi sahiplenmeye davet ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demirtaş HDP

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
SELO nun "SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ" türküsünü söyleyen Meral apla bugün yine bişeyler yumurtlamış Selo ile elele verip "Nasıl Salladık ama" ve "Her evden Bir Kişi HDP ye Oy versin" diyen CHP li lerde alkışlamış nasıl bir cümle ile tarif edelim ki Sizi Reis e laf atan PKK lı olsa bile BEĞENEN Beyinsizlerin yine zoruna gidecek bu sözler ama yapacak birşey yok! Beyinsizlerin sözlerinin değeride yok!
@palermo544 Geveleyip durduğunuz;"_ Habur da davul zurna ile karşılayanlar" Bir hafta sonra Diyarbakırda ; KILIÇTAROĞLU nu da birtane bile Türk bayrağı olmayan Miting ile karşılamışlardı OSLO! Ben bunu çok yazdım.. "__Direk CHP ile görüşülmeliydi..CHP Muhatap alınmalıydı__" Çünkü fazla birşey değişmezdi. enazından Atatürkçü(!) bir partinin Atatürkçü(!) seçmenleride anlayışla karşılardı
çok yaşa kardeşim
kodeste bol bol saz çalarsın selo :))))))))))
içeride yatan adam nasıl oluyor da twitter kullanabiliyor
@palermo544 ne istedilerde vermedik diyen reismi yoksa verin 400 u bu is bitsin diyenmi yada diyarbakirda barzaniyle siwanla demirtasla el ele kutlamalar yapan reismi yoksa dolmabahcede acilim anlasmasi imzalayanmi yok yok herhal turkce olimpiyatlarini duzenleyen hocaefendisine methiyeler dizen reismi yada en sonunda kandirildim allah beni affetsin diyen reistenmi bahsediyorsun
İçerde tweeter ın işi ne.İçerde internetin işi ne?
SELO BAŞKANA yapılan bu haksızlığa sebep olanlar ALLAHINDAN bulsun
Selahattin başkan insanlığın sizin gibi yürekli ve onurlu insanlara ihtiyacı vardır,ırkçı ve kinci dinci barbarların tarihin çöplüğündeki yerleri belidir.Yaşasın barış için yürekleri bir olanların birlikteliği.
SELO BAŞKAN CANDIR CİĞERDİR
İnadınıza Selo lan.
yazık.. ankara.. çok yazık..
selahattin demirtaşa özgürlük
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