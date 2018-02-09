HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Kongre mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter'dan HDP'nin 3. kongresiyle ilgili mesaj yayınladı.
Selahattin Demirtaş, "11 Şubat’ta Ankara'da yapılacak HDP Büyük Kongresi’ne bütün halkımızı büyük bir coşkuyla ve en kitlesel şekilde katılmaya, Eş Genel Başkan adaylarımız etrafında kenetlenerek HDP’yi sahiplenmeye davet ediyorum." dedi.
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