HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında arbede!

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 16:28 |3 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Cumhurbaşkanı’na hakaret'' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, duruşma salonuna girmek isteyenler nedeniyle adliye içinde arbede çıktı.

Cezaevine girdikten sonra ilk kez hakim karşısına çıkan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın adliyeye gelmesinin ardından duruşma salonuna girmek isteyenler yüzünden adliye koridoruna arbede çıktı. Polis adliye dışında ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Bakırköy Adalet Sarayı etrafında çevik kuvvet ekipleri konuşlandı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması yapıldı. 14 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktığını söyleyen Demirtaş yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında davanın durdurulmasını talep ederek, “Konun Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep ediyorum" dedi. Demirtaş ve avukatlarının Anayasa'ya aykırılık hususundaki taleplerinin değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, Demirtaş'ın bir sondaki duruşmada hazır bulundurulmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

DEMİRTAŞ 4. DURUŞMAYA KATILDI Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş hazır bulundu. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız ve Abdülsamet Aydın temsil etti. Duruşmaya HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP ve CHP Milletvekilleri ile çok sayıda izleyici katıldı. Duruşma salonu tamamen dolarken bazı izleyiciler ise, salon dışarıda kaldı. Jandarma eşliğinde salona getirilen Selahattin Demirtaş izleyicilere el salladı. Sanık kürsüsüne geçen Selahattin Demirtaş'ın etrafında jandarma etten duvar ördü. KİMLİK TESPİTİ YAPILDI Duruşma Saat 14.30'da Selahattin Demirtaş'ın kimlik tespiti ile başladı. Evli ve 2 çocuğu olduğunu, kaydeden Demirtaş, avukat ve milletvekili olduğunu söyledi. “BAŞKAN YELEK YAKIŞMIŞ" Kimlik tespitinin devamında katip tarafından adresi sorulan Sanık Demirtaş, “Edirne'de oturuyorum" dedi. Telefon numarasının sorulmasına da sanık Demirtaş, “Dışarı da kaldı" şeklinde cevap verdi. Demirtaş'ın bu cevapları salonda gülüşmelere neden oldu. Demirtaş, duruşma salonunun sıcak olması nedeniyle izin isteyerek ceketini çıkardı. Demirtaş'ın ceketini çıkarmasıyla içindeki yeleğini gören izleyiciler “Başkan yelek yakışmış" dedi. Demirtaş da eşini göstererek “Başak'a söyleyin" dedi. Başak Demirtaş ise gülümseyerek “İlk iltifatlar bana" diye cevap verdi.

“14 AYDIR İLK DEFA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORUM" Söz alan Demirtaş “Bu davada tutuksuz olarak yargılandığım halde tutukluluk şartlarında yargılamam yapılmamaktadır. 14 aydır ilk kez hakkımda açılmış dava kapsamında hakim karşısına çıkıyorum. Hakkımda 20'den fazla dava dosyasında tek bir defa hakim karşısında savunma yapma şansı buluyorum. 3'ü mahkemeniz tarafından olmak üzere toplam 97 duruşma yapılmıştır. Bunların tamamı gıyabımda gerçekleşmiştir. 20 civarında da SEGBİS ile ifade alınması dayatıldı. İddianamenin okunamayacağı ve hakkımda suçlama yapılamayacağına ilişkin 2 temel itirazım vardır. Bunlardan birincisi dokunulmazlığımızın usulüne aykırı olarak kaldırıldığı ve halen dokunulmazlığımızın devam ettiği yönündeki iddiamızdır. İkincisi ise, Anayasa'nın 83/1 maddesinde düzenlenen mutlak dokunulmazlık dediğimiz sorumsuzluk düzenlemesidir" dedi. “BİNALİ YILDIRIM KADAR DOKUNULMAZLIĞIM VAR" “Hala dokunulmazlığım devam ediyor ve yasama sorumsuzluğum devam ediyor." Demirtaş “Bir milletvekilinin dokunulmazlığı usulüne uygun kaldırılması lazım" diye konuştu. Demirtaş, Anayasa'nın milletvekilleriyle ilgili yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğuna ilişkin ayrıntılı yasa maddelerini okuyarak, "Milletvekilinin dokunulmazlığı meclis kararıyla kaldırılır. Bu konu meclis iç tüzüğünde ifade edilmiştir. Bizim dokunulmazlıklarımız içtüzüğe aykırı olarak kaldırıldığı için Anayasa aykırıdır. Demokratik parlamenter sistemlerde 230 yıldan beri milletvekili dokunulmazlığı milletvekillerinin rahat çalışabilmesi için konulmuştur" diye konuştu. Dokunulmazlığın milletvekili olduğu sürece devam ettiğini kaydeden Demirtaş, “16 Mayıs 2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle bizlerim dokunulmazlığı geriye dönük olarak kaldırılmıştır. Burada bir ucubelik var. Özellikle HDP'li vekillerin tutuklanması için yapılmış siyasi bir işlemdir. Benim halen Başbakan Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var. Size hakaret etsem hakkımda bir işlem yapamazsınız. Sadece fezleke hazırlayıp meclise gönderirsiniz. Buradan kaçmaya çalışsam hiç kimse bana dokunamaz. Dokunulmazlıklar geriye doğru değil, ileriye doğru kalkar. Uyduruk rezil bir düzenleme yaptılar. Davanın durdurulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

“ANAYASA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMAMIZ GEREKİR" Türkiye'de yapılan ilk Cumhurbaşkanı seçimde 3 adaydan biriydim. Şikayetçi ise, diğer bir başka adaydı. Böylesi bir dosyada Asliye Ceza Mahkemesi ne yapsın? Bu yük Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerine bırakılmasın. MİT müsteşarının yargılandığı gibi yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmamız gerekir. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımanızı talep ediyorum" dedi. SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, sanığın cezalandırılmasını talep etti. DEMİRTAŞ DURUŞMAYA GELMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ Bu arada hakim Hasan Arı, duruşmayı bitireceğini söylemesi üzerine sanık Demirtaş da şunları söyledi: Anayasa Mahkemesi'ne göndermeyecekseniz dosyayı ben hala savunma yapmadım. Bir sonraki celse SEGBİS diyecekseniz kesinlikle kabul etmiyorum. Burada olmak istiyorum" dedi. DEMİRTAŞ'IN BİR SONRAKİ DURUŞMADA DA HAZIR BULUNDURULMASINA KARAR VERİLDİ Mahkeme, sanık ve avukatlarının Anayasa'ya aykırılık hususundaki taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek, bu konuda taraflara yazılı beyanlarını bildirmeleri için süre verdi. Sanık Demirtaş'ın bir sondaki duruşmada hazır bulundurulması için Cezaevine yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.