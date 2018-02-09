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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor. Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ KİMDİR?

Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kars Ardahan doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Dayanışma Evleri'nin kurucuları arasında yer alan Kemalbay, daha sonra İMECE Kadın Dayanışma Derneği'nin kuruluşunda görev yaptı.

Kemalbay 2007'de güvencesiz işçilerin örgütlenmesi ve hakları için çalışan BATİS'in (Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası) İstanbul ve Trakya'da kurulması için de çalıştı. Sendikalarda işgüvenliği ve işçi sağlığı üzerine, özellikle kadın işçilerin hakları konusunda danışmanlık yaptı. Pekgözegü, 20 Mayıs 2017 günü HDP Eş Genel Başkanı seçildi.

AA

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