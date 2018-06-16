HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "24 Haziran'da sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız." dedi.
Temelli, partisince Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Konak Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine değindi.
Seçimlere çok az zaman kaldığını ifade eden Temelli, şunları kaydetti:
"Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız. 24 Haziran tüm bu mücadelemiz için, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelemiz için çok önemli bir tarih. O tarihte sandığa giderek, oyumuza ve geleceğimize sahip çıkacağız. 24 Haziran'a giderken Türkiye halklarına, emekçilerine, kadınlarına, bu ülkede bir arada yaşama iradesi gösteren herkese söz verdik. Bu ülkenin en mağdur kesimleri gençler, kadınlar, emekçiler, çiftçiler ve esnaftır. Tüm bu kesimler yan yana geldiğinde bu sorunları çözebiliriz. 24 Haziran'da sandıklarımıza ve oyumuza sahip çıkacağız."
Mitingde daha sonra HDP'nin Şırnak milletvekili adayları tanıtıldı.
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