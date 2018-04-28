HDP Eş Genel Başkanı Temelli:

SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Bugün Sayın Gül açıklama yapmış. 'Aday olmayacağım.' Neden? Çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol." dedi.

Temelli, partisinin il teşkilatını ziyareti öncesi toplanan gruba yönelik yaptığı konuşmada, hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin, Maslak'taki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamaya da değinerek, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Gül açıklama yapmış. 'Aday olmayacağım.' Neden? Çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol. Neden 'Herkes bir araya gelsin.' diyorsun, çünkü senin bir programın yok, senin savunabileceğin demokrasi konusuna atacak bir adımın yok. O yüzden diyorsun ki, 'Ancak herkes bir araya gelirse ben aday olurum.' Ne güzel, bunu kim istemez. Aslolan mücadeledir, halkla beraber siyaset yapmaktır. Pazarlıklar üzerinden çıkacak bir adayın zaten hiçbir şansı olmaz. Biz dedik ki; herkes kendi adayıyla, kendi sözüyle gelsin. Muhalefet, ulaşabileceği en geniş muhalefet cephesine ulaşsın. Bu şekilde bu sarayın, cumhur ittifakına son verebiliriz. Bunlardan kurtulmamız ancak ve ancak mücadelenin genişlemesiyledir. Şimdi bunu başarabiliriz. Kimseye muhtaç değiliz. Bizim gücümüz, tarihimiz, yarınlara dair umudumuz var. İşte bu umudu yarınlara taşımanın yolu 7 gün 24 saat çalışmaktan geçiyor."

Temelli'ye HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da eşlik etti.

