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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Batman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Sezai Temelli: - "(6-7 Ekim olayları) 6 Ekim günü açıkladığımız şey, tüm Türkiye ve dünya kamuoyunu duyarlı olmaya çağırmaktı. Demokratik hakkımızı kullandık"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'teki olağan toplantısının ardından yapılan çağrı üzerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere birçok kentte çıkan olaylara ilişkin, "6 Ekim günü açıkladığımız şey, tüm Türkiye ve dünya kamuoyunu duyarlı olmaya çağırmaktı. Demokratik hakkımızı kullandık." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Batman'a gelen Temelli, Kozluk ilçesinde partililerle buluştu.

İlçedeki seçim lokalinde partililere hitap eden Temelli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Diyarbakır'da partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadaki, "Kardeşlerim, 53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek." ifadelerini hatırlattı.

"6-7 Ekim'i yeniden gündeme getirerek Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş'ı suçlamak için Kobani'nin müsebbibi olarak göstermeye çalışıyor." diyen Temelli, şunları kaydetti:

"6 Ekim günü açıkladığımız şey, tüm Türkiye ve dünya kamuoyunu duyarlı olmaya çağırmaktı. Demokratik hakkımızı kullandık. Dedik ki; 'Kobani'ye sahip çıkın, DEAŞ çetelerine karşı duyarlı olun, Mürşitpınar Sınır Kapısı DEAŞ'ın eline geçmesin. DEAŞ orada katliam yapmaya hazırlanıyor.' Bütün dünya biliyordu ki; DEAŞ çetelerinden kurtulmadan Suriye'ye huzur gelmez. Suriye halkları geleceğinin nasıl biçimleneceğine kendi karar verecek. Suriye halkları bir araya gelecek, Kürt, Türkmen, Arap, Ezidi kendi kaderini belirleyecek, Esad'la ya da Esad'sız. Şimdi dönüyor ve Kobani'yi yeniden önümüze getiriyor. Aklınca bütün Türkiye kamuoyu önünde HDP'yi suçlu gösterecek. HDP o gün söylediğini bugün de söylüyor, o gün söylediğimizi bugün de söylüyoruz. Türkiye'de barış mücadelesi veriyoruz. Bu ülkede barış var oluncaya kadar da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

Temelli, ilçedeki temaslarının ardından Batman'a geçti.

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Anahtar Kelimeler:
6-7 Ekim Batman HDP Yasin Börü

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