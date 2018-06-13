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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, TÜSİAD'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "İnanıyorum ki 24 Haziran'da Türkiye tercihini demokrasiden yana yapacak ve sorunları çözme konusunda önemli bir iradeyi açığa çıkaracaktır"

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İnanıyorum ki 24 Haziran'da Türkiye tercihini demokrasiden yana yapacak ve sorunları çözme konusunda önemli bir iradeyi açığa çıkaracaktır." dedi.

Temelli, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Derneğin Beyoğlu'ndaki binasında yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Temelli ve beraberindekiler, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile basın açıklaması yaptı.

Temelli, davetlerinden dolayı Bilecik'e teşekkür etti.

Görüşmede parti programlarını Bilecik ile paylaştıklarını belirten Temelli, "Türkiye hızla demokrasi sorununu aşmak zorundadır. 24 Haziran seçimleri bu anlamıyla büyük bir öneme sahiptir. Kritik bir seçimdir. Türkiye demokrasi sorununu aşabilirse diğer bütün sorunların çözümü için de önemli bir başlangıç yapacaktır." diye konuştu.

Temelli, Türkiye'deki bütün kesimlerin bu sürece katılabileceğini söyleyerek, "Böylece Türkiye'nin önündeki en önemli baraj olan, demokrasi önündeki baraj meselesini de aslında hep birlikte aşabiliriz." ifadesini kullandı.

Görüşmede ekonomiye de değindiklerini kaydeden Temelli, Türkiye'nin ciddi bir iktisadi krizde olduğunu öne sürdü.

"Politik riskin ortadan kalktığı bir ortamda, Türkiye, demokratikleştiği ölçüde iktisadi sorunlarını da aşma konusunda önemli adımlar atacaktır." diyen Temelli, "Sorunları aşabilmek açısından Türkiye'nin bir ortak akılda buluşma zamanı gelmiştir. İnanıyorum ki 24 Haziran'da Türkiye tercihini demokrasiden yana yapacak ve sorunları çözme konusunda önemli bir iradeyi açığa çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendilerinin fikirlerini dinleme şansımız oldu"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik de siyasi partiler, Cumhurbaşkanı adayları dahil olmak üzere yaptıkları istişare toplantılarının birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bilecik, HDP heyetiyle görüşmede birçok konuya değindiklerini belirterek, "Kendilerinin fikirlerini dinleme şansımız oldu. Ekonomi başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliliği, eğitim, Kürt sorunu gibi konuştuğumuz bütün alanlarda çok değerli istişare yapma imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

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erol bilecik Eş Genel Başkanı Sezai Temelli HDP TÜSİAD

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