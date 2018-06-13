HDP Eş Genel Başkanı Temelli, TÜSİAD'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İnanıyorum ki 24 Haziran'da Türkiye tercihini demokrasiden yana yapacak ve sorunları çözme konusunda önemli bir iradeyi açığa çıkaracaktır." dedi.

Temelli, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Derneğin Beyoğlu'ndaki binasında yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Temelli ve beraberindekiler, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile basın açıklaması yaptı.

Temelli, davetlerinden dolayı Bilecik'e teşekkür etti.

Görüşmede parti programlarını Bilecik ile paylaştıklarını belirten Temelli, "Türkiye hızla demokrasi sorununu aşmak zorundadır. 24 Haziran seçimleri bu anlamıyla büyük bir öneme sahiptir. Kritik bir seçimdir. Türkiye demokrasi sorununu aşabilirse diğer bütün sorunların çözümü için de önemli bir başlangıç yapacaktır." diye konuştu.

Temelli, Türkiye'deki bütün kesimlerin bu sürece katılabileceğini söyleyerek, "Böylece Türkiye'nin önündeki en önemli baraj olan, demokrasi önündeki baraj meselesini de aslında hep birlikte aşabiliriz." ifadesini kullandı.