HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak, tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, CMK'de belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle hazine aleyhine açtığı tazminat davasında karar açıklandı.

SAVCI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Sputnik'in haberine göre Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü celsesine, Demirtaş 'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş hakkında 31 ayrı fezlekenin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğunu belirterek, tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında, CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise daha önce verdikleri dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi.