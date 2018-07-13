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HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Hazine aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Demirtaş'ıni, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı ve azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle açılan dava sonucunda Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.

HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak, tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, CMK'de belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle hazine aleyhine açtığı tazminat davasında karar açıklandı.

SAVCI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Sputnik'in haberine göre Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü celsesine, Demirtaş 'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş hakkında 31 ayrı fezlekenin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğunu belirterek, tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında, CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise daha önce verdikleri dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi.

30 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE TUTUKLULUK İNCELEMESİNİN YAPILMAMASI

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın hazine aleyhine açtığı maddi tazminat davasını reddetti.

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ALACAK

30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talep yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş Ceza Muhakemesi Kanunu tazminat

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
şaşırmadım desem yalan olur. Ne yani böyle cesur ve korkusuz adil hakimler de kaldı mı şu cennet ülkemde
yine pkk ya yardım ettik
Eyyy devlet görüyor musun ? Bir kişiye olan muamelende bile hata var,ne ile övünüyorsunuz, bu mahkemeyi takip eden savcı ne iş yapıyon? bu 10 bin tl yi ben ödemek istemiyorum davada görevli savcı ödesin. yazıklar olsun sizlere.
sayın demirtaş avukat olması hasabiyle ,aynı taktiği kullanarak apoyu bile hapisten kurtarabilir.eski avukatlardan meşhur turgut kazan bile onun eline su dökemez.cin gibi valla.
sadaka olsun
Ağam bizimle eyleni:)
Alsın alsın haram zıkkım olsun sorun değil.
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