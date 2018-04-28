HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da, HDP Göngören İlçe binasında 1 Mayıs ve seçim çalışmalarına yönelik olduğu belirtilen bir toplantı yapıldığı sırada polis tarafından operasyon düzenlendi.
40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansının iki stajyer muhabiri olduğu da bildirildi.
Gözaltına alınanlar Merter Keresteciler Polis Karakolu’na götürüldü.
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