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HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da, HDP Göngören İlçe binasına, içeride toplantı düzenlendiği sırada polis operasyonu düzenlendi. HDP'den yapılan açıklamaya göre İstanbul İl Başkanı dahil 40 kişi gözaltına alındı.

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da, HDP Göngören İlçe binasında 1 Mayıs ve seçim çalışmalarına yönelik olduğu belirtilen bir toplantı yapıldığı sırada polis tarafından operasyon düzenlendi.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansının iki stajyer muhabiri olduğu da bildirildi.

Gözaltına alınanlar Merter Keresteciler Polis Karakolu’na götürüldü.

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HDP istanbul Güngören operasyon

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