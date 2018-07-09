HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından HDP'li milletvekilleri Çorlu'da yaralıların olduğu hastaneye geldi.
Hasta girişinde vatandaşların tepkileri ile karşılaşan HDP milletvekili Barış Atay ve bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
Tepkiler sonrası bir anda öfkelenen HDP Hatay milletvekili Barış Atay bir vatandaşa parmak sallayarak, "Terbiyesiz, hadi içeri gir" diye bağırdı. Atay'ın tartışma esnasında vatandaşların üzerine yürümesi büyük tepki topladı.
Vatandaşın içeri girmesinin ardından, öfkesi dinmeyen Atay bir vatandaşın arkasından koşarak kendisine saldırmaya çalıştı. Olay yerindekiler Atay'ı tutarak uzaklaştırdı.
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