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HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

HDP milletvekili Barış Atay, Çorlu'da hastane önünde vatandaşlarla tartıştı. Atay, tartıştığı bir vatandaşa da, arkasından koşarak saldırmaya çalıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından HDP'li milletvekilleri Çorlu'da yaralıların olduğu hastaneye geldi.

Hasta girişinde vatandaşların tepkileri ile karşılaşan HDP milletvekili Barış Atay ve bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tepkiler sonrası bir anda öfkelenen HDP Hatay milletvekili Barış Atay bir vatandaşa parmak sallayarak, "Terbiyesiz, hadi içeri gir" diye bağırdı. Atay'ın tartışma esnasında vatandaşların üzerine yürümesi büyük tepki topladı.

SALDIRMAK İÇİN KOŞTU

Vatandaşın içeri girmesinin ardından, öfkesi dinmeyen Atay bir vatandaşın arkasından koşarak kendisine saldırmaya çalıştı. Olay yerindekiler Atay'ı tutarak uzaklaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP barış atay Tekirdağ Çorlu tren kazası tartışma

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