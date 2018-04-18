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HDP İl Başkanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "Türkiye artık bir erken seçim atmosferine girmiştir"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Türkiye artık bir erken seçim atmosferine girmiştir." dedi.

Temelli, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Erken seçim tellalı, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yaptı. Erken seçim tellalı diyoruz. Çünkü kendileri 2002'de de erken seçim çağrısı yapmıştı. 2015'de de erken seçim çağrısı yapmıştı. Ne zaman erken seçim söz konusu, bunun sözcülüğüne Bahçeli birinci elden soyunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli "erken seçimin olmayacağı" vurgusu yaptığını belirten Temelli, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktür, içinde bulunduğumuz kriz koşulları, hatta ülkenin çöküşe sürüklendiği bu koşullar aslında erken seçimin neden gündemimizde olduğunu ortaya koyuyor. Biz bir seçim atmosferindeyiz. Seçimin ne zaman yapılacağı tartışmaları sürüyordu. Dün bunun ağustos ayında sembolik bir tarihte yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. Artık sembolik tarihlerden bile medet umar bir koalisyonla karşı karşıyayız."

"Erken seçim malumun ilanıdır. Barajı geçemeyecekleri şimdi seçimden önce belli olmuştur." diyen Temelli, şöyle devam etti:

"O yüzden kirli koalisyon pazarlıklarına girmişlerdir. Ülkenin sürüklendiği derin kriz koşulları söz konusudur. Bu derin kriz koşulları sadece iktisadi değildir. Siyasi, iktisadi, meşruiyet krizidir. Yani topyekun bir krizdir. Bu kriz yumağı ülkeyi bir çöküşe sürüklemektedir. Erken seçimden medet umuyorlar. Ama bu erken seçim onların sonu olacaktır."

Bir gazetecinin, "AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'AK Parti ile MHP arasında danışıklı dövüş söz konusu değildir' dedi. Bunu inandırıcı buluyor musunuz?" sorusu üzerine Temelli, "Bulmuyoruz. Danışıklı dövüşten öte bir ittifak yapmış durumdalar. 'Cumhur ittifakı' olarak bunu nitelendirmiş durumdalar. Bu ittifak ile zaten kararlarını ittifaklaştırdıklarını gösteriyorlar. Dünkü açıklamadan habersiz oldukları inandırıcı gelmiyor. Bugünkü görüşmede büyük olasılıkla kendileri açısından en uygun tarih üzerinde bir pazarlık söz konusu olabilir. Türkiye artık bir erken seçim atmosferine girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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