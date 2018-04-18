HDP İl Başkanları Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Türkiye artık bir erken seçim atmosferine girmiştir." dedi.

Temelli, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Erken seçim tellalı, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yaptı. Erken seçim tellalı diyoruz. Çünkü kendileri 2002'de de erken seçim çağrısı yapmıştı. 2015'de de erken seçim çağrısı yapmıştı. Ne zaman erken seçim söz konusu, bunun sözcülüğüne Bahçeli birinci elden soyunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli "erken seçimin olmayacağı" vurgusu yaptığını belirten Temelli, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktür, içinde bulunduğumuz kriz koşulları, hatta ülkenin çöküşe sürüklendiği bu koşullar aslında erken seçimin neden gündemimizde olduğunu ortaya koyuyor. Biz bir seçim atmosferindeyiz. Seçimin ne zaman yapılacağı tartışmaları sürüyordu. Dün bunun ağustos ayında sembolik bir tarihte yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. Artık sembolik tarihlerden bile medet umar bir koalisyonla karşı karşıyayız."