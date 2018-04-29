HDP İl Eşbaşkanı C.Ç. gözaltına alındı

İstanbul,(DHA) HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C. Ç.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Güngören'de HDP Güngören İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bir toplantıyla ilgili ilçe başkanlığının facebook sitesinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve bazı örgüt mensuplarının fotoğrafları ve çok sayıda örgütsel döküman olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda HDP İstanbul İl Başkanı C.Ç. il yöneticisi İ.Y. ve G.K. ile Güngören İlçe Başkanı Ö.Ö.'nün de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı, ilçe başkanlığındaki toplantıya katılan 30 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldüğü ifade edildi.
İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum