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HDP İL EŞBAŞKANI C.Ç. GÖZALTINA ALINDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 02:07 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA  HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C.

Haber: İstanbul DHA
HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C. Ç.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Güngören'de HDP Güngören İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bir toplantıyla ilgili ilçe başkanlığının facebook sitesinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve bazı örgüt mensuplarının fotoğrafları ve çok sayıda örgütsel döküman olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda HDP İstanbul İl Başkanı C.Ç. il yöneticisi İ.Y. ve G.K. ile Güngören İlçe Başkanı Ö.Ö.'nün de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı, ilçe başkanlığındaki toplantıya katılan 30 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldüğü ifade edildi.

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