HDP ilçe binasına operasyon

İSTANBUL (AA) - HDP Güngören ilçe binasına düzenlenen operasyonda, aralarında ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun güvenlik işlemlerinin sürdüğü, diğer 30 kişinin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.
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