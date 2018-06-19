"Bu geçici bir durumdur. Savaş şartları var. İnsanlar ölümle burun buruna. Biz de komşuyuz. Bize düşeni yaptık. 'Türkiye'nin kanunları bizi bağlamaz, kural tanımayız, toplumsal düzene her türlü zarar veririz'... Buna da müsaade etmeyiz, kusura bakmasınlar. Türkiye hukuk devleti. Türkiye'nin hukukuna uygun olarak hareket etmek mecburiyetleri var. Eğer bunu yapmazlarsa tutar ellerinden geldikleri yere götürürüz."

Suriyelilerin misafir olduğunu, şartlar iyileşince Cerablus, El Bab ve Afrin'e gidenlerin bulunduğu kaydeden Yıldırım, şu anda 250 bine yakın kişinin ülkelerine döndüğüne işaret etti.

Yıldırım, Türkiye genelinde kaç Suriyelinin oy kullanacağına ilişkin soru üzerine, "30 bin civarında oy kullanmaya hak kazanan var ama ne kadarı kullanır, bilemiyorum." diye konuştu.

-"Söylediğiyle yaptığı birbiriyle uyuşmuyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk işinin, Edirne cezaevinde Kobani olaylarının baş sorumlusu Selahattin Demirtaş olmaması gerektiğini belirten Yıldırım, "HDP, PKK'nın esaretinden kurtulmadıkça Türkiye siyasetine ve Türkiye'nin geleceğine vereceği hiçbir şey yok. HDP ile iş birliği yapanları milletin takdirine bırakıyoruz. CHP'yi yıllarca sırtında taşıyan İzmirlilerin takdirine bırakıyorum. 'Herkesin cumhurbaşkanıyım' demek terörü cesaretlendirenlerle kol kola gitmekle olmaz." ifadelerini kullandı.

Kurdaki dalgalanmalara da değinen Yıldırım, bunun ağırlıklı olarak dış gelişmelerden kaynaklandığını bildirdi.

- "Tedbirlerimizi aldık bir sıkıntımız yok"

Yıldırım, Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankasının faiz artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Faiz artırımının amacı ne? Dışarıdaki fonları geri getirmek. 'Burada yatırım yapın dışarıda yapmayın' diyorlar. Ondan beri de tüm gelişmekte olan ülkelerde bir döviz kurunda dalgalanma var, milli paraların dolar karşısında değer kaybı var. İkincisi petrol fiyatları son bir yılda yüzde 60'ın üzerinde arttı. Biz petrolde dışa bağımlı bir ülkeyiz. İthalatla büyümemizi sürdürüyoruz. Bunlar bizim dışımızda gelişen sebepler. Üçüncüsü de seçime 50 gün kala reyting kuruluşları gündemlerinde olmadığı halde Türkiye'yi izlemeye aldılar. Avrupa'da en iyi öz kaynak kredi oranı olan Türk bankalarının notunu düşürdüler. Bunlar seçim üzeri yapılan manipülatif operasyonlardır. Bunların da kısmen etkisi var ama genel olarak bu ayrışma sadece bizde değil bütün gelişmekte olan ülkelerde. Dolar ve avronun üzerine seçimi etkileme gayretlerinin dolaylı bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Tahmin değil biliyoruz. Ama onlar etkili olmaz. Biz tedbirlerimizi aldık bir sıkıntımız yok."