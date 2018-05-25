HDP, İstanbul milletvekili adaylarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul milletvekili adayları Kadıköy'de vatandaşlara tanıtıldı.

İskelede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alandaki seçim otobüsü üzerine tek tek çağrılan milletvekili adayları selamlama konuşması yaptı.

Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne'ye gittiklerini fakat izinleri olmadığı için kendisiyle görüşemediklerini söyledi.

Seçime kısa bir süre kaldığını ve çalışmaların yoğun bir tempoyla süreceğini belirten Buldan, şunları kaydetti:

"Seçim kampanyamızı Edirne'den başlattık. Demirtaş Edirne'de hapishanede olabilir ama seçim boyunca Şırnak'ta da olacak, Hakkari'de, Van'da, Mardin'de de olacak. İstanbul'da ve İzmir'de olacak. Kadıköy ve Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. Kadıköy halkının, 24 Haziran'da seçimlerde bizleri savunacaklarına inanıyorum."

