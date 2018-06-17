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HDP İSTANBUL MİTİNGİNİ BAKIRKÖY HALK PAZARI'NDA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Enver ALAS - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul mitingini Bakırköy Halk Pazarı'nda yaptı.

Haber - Kamera: Enver ALAS - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul mitingini Bakırköy Halk Pazarı'nda yaptı.
Miting için yaklaşık iki saat öncesinden gelenler alana iki ayrı noktadan giriş yaptı. Miting nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakırköy Halk Pazarı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, polis bariyerleri yol kenarlarına konuldu. Mitinge gelenlere kontrol noktalarında üst araması yapıldı. Pankart ve flamalar tek tek incelendikten sonra alana sokulmasına izin verildi. HDP'nin İstanbul mitingine Eşbaşkan Pervin Buldan ile milletvekilleri ile milletvekili adayları katıldı. Adaylar tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Adayların ardından siyasetçi Ahmet Türk konuştu. Türk, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde başarı dileklerini iletti. Son olarak kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da sandıklardan büyük bir oranla çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
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-HDP'lilerin miting alanına gelişleri
-Trafiğe kapatılan yollarda yürüyenler
-Arama noktası
-Polis bariyerleri
-TOMA'lar ve polis ekipleri
-Polislerin üst araması yapması
-Flama ve pankartların kontrol edilmesi
-Miting alanına gidenler
-HDP flamaları ve bayrakları
-Slogan atanlar
-Genel ve detaylar
-Konuşmalardan görüntüler

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