HDP, İzmir milletvekili adaylarını tanıttı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir milletvekili adayları, Kültürpark'ta düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. 'Senle değişir' sloganı ile yürütülecek seçim çalışmalarının startını da veren HDP'nin İzmir milletvekili adayı ve eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Biz kurulan ittifakların ikisini de istemiyoruz" dedi.

HDP İzmir İl Örgütü, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olan partilileri tanıttı. Kültürpark Fuar Alanı'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan HDP İzmir milletvekili adayı ve eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AK Parti hükümetini eleştirdi. Halkların kendi kendilerini yönetmek istediğini belirten Kemalbay, "Kürt halkının demokratik taleplerinin tanınmasını istiyoruz. Barışın halkların eşitliği temelinde inşa edilmesi gerekliliğini savunuyoruz" diye konuştu.

Diğer partilerin programının da HDP'ninki gibi halkçı olmasını istediklerini belirten Kemalbay, "Keşke onların programı da emekten yana olsaydı. Sınıftan yana, işçi sınıfından yana olsaydı. Kadından yana olsaydı. Barıştan ve demokrasiden yana olsaydı" dedi.

İTTİFAK DIŞINDA KALAN HDP'DEN GÖNDERME

Kemalbay, Cumhur ve Millet adında iki ittifakın olduğunu ve bunlardan birinin ırkçı, diğerinin de geçmişte yaşanılan statükoya dönmek istediğini belirterek, "Aynı şekilde geçmişte ne yaşadıksa işte oraya dönmek istiyor. Fakat biz ikisini de istemiyoruz. Biz tek adam rejimini yıkacak olan partiyiz. Biz aynı zamanda bundan önce yaşadığımız yoksul demokrasiyi kıt demokrasiyi de istemiyoruz. Demokrasiyi genişletmek, yoksulların, işsizlerin halkları bütün çeşitliliği, renkliliği ile kadınları, bütün toplumu kapsamasını istiyoruz." dedi.

24 Haziran seçimleri için 'Panik seçim' ifadesini kullanan Kemalbay, bu seçimleri fırsata çevirmek istediklerini söyledi. Kemalbay, şöyle konuştu:

"Panik seçim vesile olsun istiyoruz. Direnerek, mücadele ederek, yeni bir yaşamı demokratik teamüller çerçevesinde biz bunu başaracağız. Çünkü ‘Senle değişir', çünkü halkla değişir. Çünkü HDP ile değişir. Önümüzde sadece 30 gün var. 30 günde 7 gün 24 saat çalışacağız. Durmak yok yorulmak yok. Ev ev gezeceğiz. 24 Haziran bir milat değil. Nasıl ki 7 Haziran'dan 1 Kasım'dan bugüne kadar mücadelemizi büyüte büyüte geldik ise, hedeflerimizi daha da büyüterek gideceğiz. Bize diyorlar ki; 7 Haziran'ın ruhu var. Ben de diyorum ki biz 7 Haziran'ın üstüne çıktık."

UZUNOK HEDEFİNİ AÇIKLADI

HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok ise partisinin İzmir hedefini açıkladı. Uzunok, "Bizim adaylarımız HDP'nin fikrini ve çeşitliğini yansıtıyor. Adaylarla birlikte çalışmalarımız başlıyor. Alanlarda hızlı bir şekilde halklarla buluşmaya çalışacağız. HDP'nin baraj altında bırakılma sorunu var. Biz bu nedenle kendimize barajı yüzde 15 olarak koyduk" dedi. HDP İzmir İl Eş Başkanı Çerkez Aydemir ise "Ne kadar çok mücadele o kadar çok müzakere. İzmir'de başarmak Türkiye'de başarmaktır" dedi.

Daha sonra adayların öz geçmişleri tek tek okunarak sahneye davet edildi.

10 ÇOCUKLU CEMİLE AYDIN DA ADAY

Adaylar arasında en çok dikkati çeken kişi ise 60 yaşında, 10 çocuk annesi Cemile Aydın oldu. HDP İzmir 2'inci bölge 5'inci sıradan aday olan Aydın, torunlarının sayısını bilmediğini söyledi.