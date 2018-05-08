HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini göstermesinden sonra eğer 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçilirse yapacaklarını anlatan Muharrem İnce'nin, 'Bisiklete binen, kendi aracını kullanan, 3 bin korumayla gezmeyen bir cumhurbaşkanı olacağım' sözlerini HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü sosyal medya hesabından sert sözlerlerle eleştirdi.
"TUTAN MI VARDI ŞİMDİYE KADAR..."
Kürkçü, Muharrem İnce'nin sözlerine, 'Tutan mı vardı şimdiye kadar... Cumhurbaşkanı olmadan bisiklete binilemiyor mu?' şeklinde tepki gösterdi. Ertuğrul Kürkçü ayrıca İnce'yi de bir gönderisine ekleyerek, 'Ben @vekilince’nin tuhaf taraftarlarından çok daha zeki ve mizah duygusuna sahip biri olduğunu biliyorum. Nasıl erkeklik edebiyatını eleştiriler sonucu çöpe attıysa, “bisiklete binme” vaadini de cumhurbaşkanı olmadan önce gerçekleştirecektir....' ifadelerini kullandı.
İşte Ertuğrul Kürkçü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı o tweetler;
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