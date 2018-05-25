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HDP Kadiköy'de adaylarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Halkların Demokratik Partisi, bugün İstanbul vekil adaylarını tanıttı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Halkların Demokratik Partisi, bugün İstanbul vekil adaylarını tanıttı. Kadıköy'de düzenlenen tanıtımda parti otobüsü üzerinde adaylar tek tek partililere tanıtıldı. Aralarında HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ahmet Şık, Hüda Kaya'nın da bulunduğu HDP İstanbul milletvekili adayları, toplanan kalabalığı selamladı.

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