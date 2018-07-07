HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda yeminlerini ederken HDP’li bazı isimlerin yemin metnini okuyuş tarzları dikkatlerden kaçmadı.

22 SANİYEDE YEMİN ETTİ

HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 26. dönem yemininde olduğu gibi bu dönemde de yemini 22 saniyede etti.

