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HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay , Giresun'da yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili soru önergesi verdi. Bu soru önergesi Atay'ın meclisteki ilk soru önergesi oldu.

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

"Biber gazı kullanılması nedeniyle İbrahim Sevindik, Metin Lokumcu, Hatice İdin, Çayan Birben ve son olarak Yusuf Topal hayatını kaybetmiştir. Biber gazı yasaklanmalıdır" denilen önergede görevini yaptığı için doktoru hedef göstermenin sağlıkta şiddetin artmasına neden olacağı ifade edildi.

İLK SORU ÖNERGESİNİ YUSUF TOPAL İÇİN VERDİ

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle sunulan önergede şu sorular yöneltildi:

-Giresun’da yaşanan olay sonrası ilaç yazmayan hekim neden açığa alınmıştır? Hastayı görmeden ilaç yazmak mı yoksa yazmamak mı suçtur?

-“Beyaz kod” uygulaması hayata geçirildiği günden önerge tarihine kadar kaç “beyaz kod” çağrısı yapılmıştır? Beyaz kod ile çağrı yapan kaç hekim hakkında işlem başlatılmıştır?

  • 82 yaşındaki Yusuf Topal’a ters kelepçe takıp, biber gazı sıkan polis memurları hakkında Sağlık Bakanlığı olarak suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?

-Türkiye’de biber gazı kullanılması nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

-Biber gazı kullanımının yasaklanması için Sağlık Bakanı olarak bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

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