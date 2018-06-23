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HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Edirne'nin Enez ilçesinde, HDP'nin seçim çalışmalarına katılan şarkıcı Hozan Cane (47), "sosyal medyada terör örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde, HDP'nin seçim çalışmalarına katılan Erzurum doğumlu Almanya vatandaşı şarkıcı Hozan Cane, dönüşte il merkezi yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince durduruldu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI' İDDİASI

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ' terör örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cane, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sosyal medya hesaplarında HDP'li parti üyeleriyle birlikte Edirne'de esnaf ziyaretleri yaptığı görülen Hozan Cane'nin ifadesinin ardından savcılığa çıkarılacağı belirtildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
HDP hozan cane

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