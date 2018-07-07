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HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Kenan Sofuoğlu'nun Meclis'e Lamborghini ile gelmesinin ardından HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan 90'ların unutulmaz Corolla'sıyla Meclis'e geldi.

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan petrol yeşili 1996 model Toyota Corolla'sıyla Meclis'e geldi. Aslan Meclis'e otomobiliyle geldiği fotoğraflarını Twitter adresi üzerinden paylaştı.

Ardından kullanıcılar söz konusu otomobilin Aslan'a ait olmadığını ifade eden mesajlar gönderdi. Bunun üzerine milletvekili aracının TBMM'ye kayıtlı olduğu giriş belgesinin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı.

KENAN SOFUOĞLU LAMBORGHINI İLE GELMİŞTİ

AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu hafta içi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı kayıt işlemlerine Lamborghini marka 3.8 milyon TL’lik otomobiliyle gelmişti.

91-96 COROLLA’NIN ÖZELLİKLERİ

Yedinci nesil Toyota Corolla 1991-1996 yılları arasında üretildi. 1990lı yıllarda üretilmiş olan en aerodinamik olan tasarıma sahip. Diğer Corolla modellerinden daha geniş ve daha büyük. Kilometre ve kazasına göre 13 bin TL ile 45 bin TL arasında değişen piyasası var. 1.3 ve 1.6 litrelik iki farklı motor seçeneği mevcut.

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