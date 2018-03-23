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HDP'li Osman Baydemir'e büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:56 | Son Güncelleme

Polise hakaret eden HDP'li Osman Baydemir'in 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası onandı.

HDP'li Osman Baydemir'e büyük şok!

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onayladı.

Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya Baydemir ve avukatı katılmadı.

AA'nın haberine göre mahkeme, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinin Baydemir'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret suçundan verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis kararına yapılan itirazı değerlendirdi.

Heyet, sanık Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Böylelikle karar kesinleşti.

Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanıyken, valilik önündeki polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Gaziantep Şanlıurfa Osman Baydemir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1yıl az ama olsun.köpeği öldürmekten çok korkutacaksın derler.böyle böyle asimile oluyorlar
Şimdi sırf CUMHURBAŞKANI na inat bu terör savunucusunu savunanlar olacaktır..ALLAH CC devletimizi yanlız bırakmasın..ve daima gerçek VATANSEVER lerin lider kadroda olmasını nasip etsin..kimki herhangi bir şekilde VATAN HAYİNLİĞİ yapıpta içimize sızmışsa hangi görüşten olursa olsun ya onun doğru yolu bulmasını nasip etsin yada KAHRU PERİŞAN eylesin..
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