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HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:44 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’ye katılım talebini reddetmesinin ardından "Liderler FOX'ta' programının bu haftaki HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan konuk oldu.

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de yayınlanan "Liderler FOX'ta" programında Fatih Portakal'ın konuğu oldu. HDP Selahattin Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan “Liderler Fox'ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanmasını talep etmişti. Ancak talep Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından geri çevrildi.

İşte programdaki konuşmalardan satır başları:

"ANKETLERDE YÜZDE 10 OLARAK GÖRÜNÜYORUZ"

Fatih Portakal'ın HDP'nin yüzde 10'luk baraja katılıp katılmayacağı sorusu karşısında Pervin Buldan, "Yüzde 10 seçim barajı bir kere anti demokratik bir sistem. Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Ancak biz bunu bıçak sırtı olarak görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın 'HDP'yi baraja gömün' talimatı var. Dolayısıyla biz şu an bıçak sırtındayız. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KÜRT SEÇMENİN TECİHLERİNE YÖNELİK CEVABI

"Bizim hedefimiz; ne sadece muhafazakâr kesimlerden, ne de sadece kürtlerden oy almaktadır. Biz bütün Türkiye'nin oyuna ve desteğine talibiz. Tabi ki Kürtler de, diğer tüm halklar gibi farklı siyasi düşüncelere, görüşlere sahiptir. Bu çerçevede diğer partilere de oy veren Kürtler mutlaka vardır ve olacaktır.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bu da çok normaldir , demokrasinin gereğidir. Biz Kürtlerden aldıımız destek kadar, Türk halkının da desteğini alacağımıza inanıyoruz. Kürt veya Türk her seçmenimiz bir akla, vicdana ve ahlaka sahiptir. Özgürce düşünüp kendi kararını verecektir. Hepimiz de bu karara saygı duyacağız.

Burası hepimizin ortak evi ortak vatanıdır. Türkiye'nin iyiliği hepimizin iyiliğidir. Bizler de bu toprakların öz evlatlarıyız ve her karışını seviyoruz. Ülkemizin her rengini, her kimliğini, her inancını kardeşimiz, eşit olması gerek yurttaşımız olarak görüyoruz.

"BİZ NE TÜRKÇÜYÜZ NE DE KÜRTÇÜYÜZ"

Türkiye'nin her yerinde az ya da çok oy alıyoruz, her yerinden destek görüyoruz. bizi Türkiyeli yapan şey Türkiye'nin bütün kesimleri ile kurabildiğimiz dialogdur. Türkiyeli olmakla "Türkçü olmayı karıştırmamak gerekir. Biz ne Türkçüyüz , ne de Kürtçüyüz.

Şunu açıkça belirteyim, biz PKK şiddetini, silahını meşrulaştırmak, normalleştirmek, gibi tutum içerisinde olmadık., olamayız. Silaha, bombaya, şiddete , açık ve net bir tutumla karşıyız. Terör ise şiddet başlığının alt bir başlığıdır. ve şiddet türlerinden biridir.

Siz şiddetin alt bir türü olan terör şiddetini sorunun bizzatihi kendisi olarak kabul ederseniz bu durumda sorunun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal boyutlarına dair hiç bir çözüm üretemezsiniz.

Biz sivil demokratik siyasette ısrarcıyız, silaha karşıyız, bu nettir.

HENDEK KAZMA OLAYLARI

Terör örgütünün elamanları tarafından hendek kazma olayları ile ilgili Selahattin Demirtaş, "Ne ben, ne de HDP hendekleri, barikatları kazmadık, desteklemedik. İlk ortaya çıktığı andan itibaren sürekli dialog ve ikna yöntemlerini kullanarak sonlanması için yoğun çaba sarf ettik. Hakkari merkez ve Silvan ilçelerinde de ilk hendekler açıldığında Lice ve Cizre ilçelerinde de bu yöntemlerle başarılı olduk ve hendekler kapatıldı. Benim hendekleri destekleyen tek bir açıklamamı bulamazsınız, yoktur.

15 Temmuz'da bir de baktik ki, meğerse bu evleri, insanları yakıp yıkanların tamamı Darbeciymiş. Şu anda tamamı darbecilikten içerde!

"CESUR OLABİLMELİYDİK"

Malesef biz de o dönemde derdimizi anlatamadık. Ayrıca, hendeklerin kapatılması girişimlerimizde daha ısrarcı ve cesur olabilmeliydik.

"ZAMANINDA DOĞRU SİYASİ MÜDAHALELER YAPAMADIK"

Bu noktada kamuoyu desteğini oluşturmada biraz da eksik kaldık galiba, buna güç getiremedik. Zamanında ve doğru siyasi müdahaleler yapamadık. AK Parti'nin hendekleri bahan ederek 1 Kasım seçimlerine ağır bir savaş ve korku ortamına Türkiye'yi sürüklemesini önleyemedik. Bunlar bizim eksiklerimiz oldu.


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YSK Yüksek Seçim Kurulu liderler foxta

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bu adamın kıymetini türkiye bilemedi insallah ölmeden bu insandan faydalanirlar
Cumhuriyet tarihinde bir ilk.Göz göre göre Terör destekçileri Türkiye'de yayın yapabilen Abd kanalına çıkıp teröristleri övdü ve sunucu da buna çanak tuttu.
@mahmutca57 Yürü git çakal, apoya akıl hocalığı yaptıranlar, yahudinin madalyasını övgüyle taşıyanlar, bop eşbaşkanı oldum diye övünenler, çocuklarımızın geleceğini çalanlar halen iktidarda, sen burada terör destekcisi mavalı okuyorsun, eğer insanım diyebiliyorsan, yunan askerinin işgal ettiği 18 adaya göz yumanlara yalakalık yapma da iki çift laf söyle, Ülkeyi satsalar senin umurunda değil
bir Türk olarak kendim oy vereceğim konuşmaları duruşu iyi
hdp barajı geçmeli bir kürt olarak oyum hdp ye.
çok güzel siyasetçiler bilim insanları tebrik ediyorum..umarım ülke eski köhnemiş siyasetçilerden artık kurtulur ve aydınlık yüzlü gönlü yüregi barış sevgi dolu gerçekten dürüst agırbaşlı insanlara ihtiyacımız var kabadayılarla mafyalarla bu ülke yönetilmez..
kıcınızı dayadıgınız ne oldu . nerede sahinleriniz .
Kürt Halkına sizden daha fazla kötülük yapan olmadı
Kürt halkına sizden daha fazla kötülük yapan olmadı Terörist seviciler
Diyorlar ki neden Hdp Pkklilerin cenazesine katılıyor. Pkkli nerenin vatandaşı neden dağa çıkmış neden askerlerle çatışıyor bu sorunun kaynağı 1925'ten beri var mı yok mu onu bilmez küçüklükten beri yetiştirmişler çocuklarını en iyi Kürt ölü Kürt diye.Ne mutlu Türkmüş diye Kürtler de Türk olsa ne mutlu olurlar diye!Şeyh Saidi bilmez Dersimi bilmez Zilan'ı Koçgiriyi bilmez katledilen binlerce Kürdü bilmez yahu Türkçe öğreneceksin Türküm diyeceksin herkes Türk olacak karşı geleni ya cezaevine atarız ya kafasına sıkarız, bir deli çıkıp silahı eline alacak onu düşünmezler sonra kahrol Pkk falan !
hdp meclise girmeli bende bir türk olarak tamam demek için oyum hep ye
kürt değilim faşist akp ye karşı meclise girmesi için kendisine oy verebilirim
denize düşen yılana sarılmasın. bugün bu ülkenin bu halde olmasının sebebini sorsan herkes ülkeyi kürt devletiyle bölmek der emperyalizmden dem vurur. ama bunların hepsi bu oyunun bir parçası kısacası çare gördüğümüz şeyler asılında sonumuz olacak. başkanlık rejimide özerklikte vs.
pkklılari meşrulaştırmanın anlamı yok.hepiniz biliyorsunuz ki pkk ile iç içeler. Bu şartlarda pkkyı destekleyen kürtler dışında kimseden oy da alamazlar
ABD kanalı Fox ta HDP konuşuyor çok normal bir durum.Asıl sayın portakal ın buna alet olması hiç olmamış
@ahmethezarfen gönül isterdiki devlet kanalı TRT de konuşsun ama ırkçı savaş yanlısı halk düşmanı ak partiden başka partinin reklamını yapmıyorlar.
Seçimin kaderi kürt seçmenin elinde şahsen dayı tarafım kürt onlarda 2. Turda AKŞENER kalırsa AKŞENER ince kalırsa inceye oy vereceğim diyor
Madem PKK ile bağınız yok o zaman basın açıklaması yapın ne kadar PKK lı terörist varsa hepsinin Allah belasını versin topunun kökü kurusun Kürt halkına en büyük kötülüğü PKK yapmıştır diyin bizde azda olsa inanalım
aktröller için kemik vakti;)
Soyulmuş portakal nasıl bir insansınız siz.şehitlerini kemikleri sızlayacak.
kürt seçmeni ırkçı ayrımcı ak partililere sandıkda gömecek.
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