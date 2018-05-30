HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de yayınlanan "Liderler FOX'ta" programında Fatih Portakal'ın konuğu oldu. HDP Selahattin Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan “Liderler Fox'ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanmasını talep etmişti. Ancak talep Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından geri çevrildi. İşte programdaki konuşmalardan satır başları: "ANKETLERDE YÜZDE 10 OLARAK GÖRÜNÜYORUZ"

Fatih Portakal'ın HDP'nin yüzde 10'luk baraja katılıp katılmayacağı sorusu karşısında Pervin Buldan, "Yüzde 10 seçim barajı bir kere anti demokratik bir sistem. Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Ancak biz bunu bıçak sırtı olarak görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın 'HDP'yi baraja gömün' talimatı var. Dolayısıyla biz şu an bıçak sırtındayız. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" dedi. SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KÜRT SEÇMENİN TECİHLERİNE YÖNELİK CEVABI



"Bizim hedefimiz; ne sadece muhafazakâr kesimlerden, ne de sadece kürtlerden oy almaktadır. Biz bütün Türkiye'nin oyuna ve desteğine talibiz. Tabi ki Kürtler de, diğer tüm halklar gibi farklı siyasi düşüncelere, görüşlere sahiptir. Bu çerçevede diğer partilere de oy veren Kürtler mutlaka vardır ve olacaktır.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"



Bu da çok normaldir , demokrasinin gereğidir. Biz Kürtlerden aldıımız destek kadar, Türk halkının da desteğini alacağımıza inanıyoruz. Kürt veya Türk her seçmenimiz bir akla, vicdana ve ahlaka sahiptir. Özgürce düşünüp kendi kararını verecektir. Hepimiz de bu karara saygı duyacağız. Burası hepimizin ortak evi ortak vatanıdır. Türkiye'nin iyiliği hepimizin iyiliğidir. Bizler de bu toprakların öz evlatlarıyız ve her karışını seviyoruz. Ülkemizin her rengini, her kimliğini, her inancını kardeşimiz, eşit olması gerek yurttaşımız olarak görüyoruz. "BİZ NE TÜRKÇÜYÜZ NE DE KÜRTÇÜYÜZ"



Türkiye'nin her yerinde az ya da çok oy alıyoruz, her yerinden destek görüyoruz. bizi Türkiyeli yapan şey Türkiye'nin bütün kesimleri ile kurabildiğimiz dialogdur. Türkiyeli olmakla "Türkçü olmayı karıştırmamak gerekir. Biz ne Türkçüyüz , ne de Kürtçüyüz. Şunu açıkça belirteyim, biz PKK şiddetini, silahını meşrulaştırmak, normalleştirmek, gibi tutum içerisinde olmadık., olamayız. Silaha, bombaya, şiddete , açık ve net bir tutumla karşıyız. Terör ise şiddet başlığının alt bir başlığıdır. ve şiddet türlerinden biridir.