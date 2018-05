HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

"TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"



Bu da çok normaldir , demokrasinin gereğidir. Biz Kürtlerden aldıımız destek kadar, Türk halkının da desteğini alacağımıza inanıyoruz. Kürt veya Türk her seçmenimiz bir akla, vicdana ve ahlaka sahiptir. Özgürce düşünüp kendi kararını verecektir. Hepimiz de bu karara saygı duyacağız.

Burası hepimizin ortak evi ortak vatanıdır. Türkiye'nin iyiliği hepimizin iyiliğidir. Bizler de bu toprakların öz evlatlarıyız ve her karışını seviyoruz. Ülkemizin her rengini, her kimliğini, her inancını kardeşimiz, eşit olması gerek yurttaşımız olarak görüyoruz.

"BİZ NE TÜRKÇÜYÜZ NE DE KÜRTÇÜYÜZ"



Türkiye'nin her yerinde az ya da çok oy alıyoruz, her yerinden destek görüyoruz. bizi Türkiyeli yapan şey Türkiye'nin bütün kesimleri ile kurabildiğimiz dialogdur. Türkiyeli olmakla "Türkçü olmayı karıştırmamak gerekir. Biz ne Türkçüyüz , ne de Kürtçüyüz.

Şunu açıkça belirteyim, biz PKK şiddetini, silahını meşrulaştırmak, normalleştirmek, gibi tutum içerisinde olmadık., olamayız. Silaha, bombaya, şiddete , açık ve net bir tutumla karşıyız. Terör ise şiddet başlığının alt bir başlığıdır. ve şiddet türlerinden biridir.