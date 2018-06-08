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HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

YSK'nin aldığı karara göre HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, gerçekleştireceği iki TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak.

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

YSK'nin aldığı karara göre HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş , gerçekleştireceği iki TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak.

HDP TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA GELDİ

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada " YSK utanç kararını verdi. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş , 2 TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak" denildi.

İşte HDP tarafından paylaşılan o tweet:


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BEN OLSAM KONUŞMAM , RED EDERİM...MADEM 55 KİŞİNİN KATİL...!!!İ TRT NİYE AYAĞINA GİDİYOR DİYE SORMAZLAR MI ADAMA ??????
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