HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

YSK'nin aldığı karara göre HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş , gerçekleştireceği iki TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak.
HDP TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA GELDİ
HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada " YSK utanç kararını verdi. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş , 2 TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak" denildi.
İşte HDP tarafından paylaşılan o tweet:
Son dakika: YSK utanç kararını verdi. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş, 2 TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak. pic.twitter.com/2LsX9rDTsh— HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Haziran 2018
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