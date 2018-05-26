HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP bayraklarıyla donaltılan alanda miting başlamasına az bir zaman kala, meydanda bulunan Alman polisi ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı.
TUĞBA HEZER VE AHMET YILDIRIM KONUŞMA YAPAMADI
Alman polis yetkilileri, mitingde HDP Milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Polisin uyarısı üzerine miting programında yer alan ve bir süre önce milletvekiliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım, alana gelseler de mitingde konuşma yapamadılar.
Mitingi organize edenlerden, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ve dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı.
DÜN ADAYLIĞI İPTAL EDİLDİ BUGÜN KONUŞMA YAPTI
Miting görevlileri tarafından "Bugün sadece HDP'ye destek sağlamak için buradayız. HDP bayrakları dışında herhangi bir örgüt ya da başka semboller kullanılmasın" uyarıları da yapıldı.
Miting, etkinliği organize eden KCDK-E EŞ Başkanı Yüksel Koç, AABK Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ve dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker ve Hayko Bağdat birer konuşma yaptı. (DHA)
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