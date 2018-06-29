HDP milletvekili adayının yeğeninin terörden gözaltına alınması

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı belirlenen ve PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yakını adliyeye sevk edildi.

Bir süre önce kente gelerek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun yanında kalmaya başlayan, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı tespit edilip gözaltına alınan yeğeni A.O'nun Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye çıkarıldı.

