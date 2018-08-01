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HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

PKK'nın asker eşi ve 11 aylık bebeğini katlettiği hain saldırı sonrası HDP Milletvekili Barış Atay, "Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı.

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

PKK'nın asker eşi ve 11 aylık bebeğini katlediği hain saldırı sonrası HDP'li vekillerden saldırıyla ilgili açıklama geldi. HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, "Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez" dedi. HDP'li vekillerin açıklamalarında hiçbirinin "PKK" ve "Terör örgütü" ifadelerini yan yana kullanmaması dikkat çekti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da, 'şiddet nereden gelirse gelsin karşı koyacağını' belirttiği mesajında şunları söyledi, "Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez. Saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını diliyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun"


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HDP barış atay PKK HDP Milletvekili Barış Atay PKK'nın hain saldırısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hiç sevmeme rağman yapmış olduğu paylaşım güzel.
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ diyemedikten sonra sabahtan akşama kadar yazsa konuşsa neye yarar?
lan siz allah bir deseniz kim inanır size
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