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HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’da adına açılan hesapların sahte olduğunu açıkladı. HDP Hatay Milletvekili Barış Atay ile yazışması gündem olan @TCmilliegitm hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Selçuk, “Twitter’da 1 kişisel hesabım var” diye konuştu.

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

İsmi bakan olarak açıklandıktan sonra, adına 6 farklı hesabın açıldığını söyleyen Selçuk, “Gerekli mercilere, gerekli talimatları verdim” dedi.

“TWİTTER’DA 1 KİŞİSEL HESABIM VAR”

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay ile yazışması gündem olan @TCmilliegitm hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Selçuk, “Twitter’da 1 kişisel hesabım var” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'da @ziyaselcuk adlı hesabı kullanıyor.

SAHTE HESAP HDP'Lİ ATAY'IN PAYLAŞIMINA YORUM YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Parayı damada emanet etmiş" paylaşımında bulunmuştu

Atay'ın paylaşımını alıntılayan sahte hesap, "Eğitimi de bana emanet etti! Eğitim sistemimiz tamamen yerli ve milli olacak. Senin gibi çocuklar yetiştirmeyeceğim!" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım binlerce beğeni almıştı.

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AÇIKLAMANIN ARDINDAN KAPANDI

Bir günde 50 bin kişiden fazla takipçiye ulaşan sahte hesap bu açıklamanın ardından kapandı.


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