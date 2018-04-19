HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'a 7.5 yıl hapis (2)

HDP'Lİ VEKİLLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın karar duruşmasını izleyen HDP milletvekilleri adliye çıkışında yaptıkları açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, mahkeme heyetinin taleplerin tümünü reddetmesini hatırlatarak, “Bu da kararın nereden verildiğinin göstergesidir. Kararı tanımıyoruz, halk iradesine yapılan bir cezalandırmadır. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi verilen bu ceza, AKP’nin duyduğu korkudan kaynaklanıyor"dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ise, cezalarla Kürt halkının iradesinin rehin alınmak istendiğini ileri sürdü. Ak Parti'nin iktidarı kaybetmenin telaşı içerisinde olduğunu söyleyen Uca, "Linç kampanyasının sonucu bu karar verildi. Bu karar hukuki değildir. Bu yüzden erken bir seçime gidiyorlar. 24 Haziran’da da bu tutuklamalar ve halkımız üzerindeki baskıların hesabını soracağız" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum