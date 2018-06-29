HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in, tutuklu yargılandığı davada mahkemenin verdiği tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MAHKEME TAHİYE KARARI VERMİŞTİ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin hakkında 3 ayrı suçtan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılaması süren Güven'in avukatının talebi üzerine mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine üst mahkemeye itirazda bulunuldu.

İTİRAZ SONRASI TAHLİYE KARARI KALDIRILDI



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan itirazı değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırarak, Güven'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE HAKKARİ'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ



24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven için avukatı tarafından tahliye talebinde bulunulmuş, talebi değerlendiren mahkeme verdiği ara kararda, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış, sanığın üzerine atılı suçun lehine değişme ihtimali ve etki edebileceği delilin bulunmadığını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.