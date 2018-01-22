DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında yargılanan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında sanık Yıldırım, hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise tutuklanma talebinin reddini istedi.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın katıldığı eylemlerin yoğunluğu, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada sonuçsuz kalacağını gerekçesiyle, sanık Yıldırım hakkında tutuklanmasına yönelik "yakalama" kararı çıkartılmasını kararlaştırdı.

Aynı davada, firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında da daha önce yakalama kararı verilmişti.

(AA)