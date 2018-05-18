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HDP mitingindeki patlamaya ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki mitingine düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin, görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet müdürü 14 polis hakkında, 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

Felat BOZARSLAN- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki mitingine düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin, görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet müdürü 14 polis hakkında, 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.
Diyarbakır'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Mahkemenin bir önceki celse keşif yapılmasına ilişkin verdiği ara karar üzerine, bugün saat 14.00 sıralarında yapılan keşif çalışması için patlamanın meydana geldiği İstasyon Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin yaptığı olay yeri keşfine, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve mağdurların avukatları da katıldı. Keşif heyeti, sanık DEAŞ terör örgütü mensubu Orhan Gönder'in bombaları bıraktığı lisenin bahçesinde de incelemelerde bulundu.
TAKSİDE TUTANAK DÜZENLENDİ
Keşif çalışmasını yapan 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kadın hakimi, keşfin yapılacağı İstasyon Meydanı'na taksi ile geldi. Yaklaşık bir saat süren keşfin ardından yeniden taksiye binen hakim ve kâtibi, keşif tutanağını da burada yazdı. Keşif tutanağının yazılarak imzalanmasının ardından, hâkim ve ekibi yine aynı taksi ile adliyeye gitmek üzere İstasyon Meydanı'ndan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

HDP mitingindeki patlamaya ilişkin olay yerinde keşif yapıldıHDP mitingindeki patlamaya ilişkin olay yerinde keşif yapıldıHDP mitingindeki patlamaya ilişkin olay yerinde keşif yapıldıHDP mitingindeki patlamaya ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

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