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HDP MYK belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

HDP MYK belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliklerinde yeni görevlendirmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

HDP Basın Merkezinin yazılı açıklamasına göre, 28-29 Temmuz'daki Parti Meclisi toplantısında partinin MYK üyeliklerinde görevlendirmeler yapıldı.

Alınan karar doğrultusunda HDP'nin yeni MYK'sında görev alan isimler ve görevleri şöyle:

Seçim İşleri Komisyonu Sözcüsü Ali Ürküt, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, Kadın Meclisi Sözcüsü Dirayet Taşdemir, Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Emine Kaya, Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü Gülsüm Ağaoğlu, Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Parti İçi Eğitimden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol, Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni, Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Nimetullah Erdoğmuş, Genel Sayman Ömer Önen, Yerel Yönetimler Komisyonu Sözcüsü Selahattin Aslan, Eğitim Politikaları ve Kültür-Sanat Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı, Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Tuna Aydın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler.

Yeni MYK'de Zeynep Boğa, Zübeyde Zümrüt, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Bedia Özgökçe Ertan, Fatma Kurtulan, Mahfuz Güleryüz, Mehmet Hüsamettin Yürek, Mustafa Avcı, Özlem Gündüz ve Hüseyin Taka görev aldı.

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