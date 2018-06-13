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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, "tedbiren tahliyesini" isteyen HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyeye yönelik tedbir talebinin reddedildiği öğrenildi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine avukatları aracılığıyla 29 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurusunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

TAHLİYE TALEBİNE RED

Demirtaş'ın "tedbiren tahliye talebini" aynı gün inceleyen Anayasa Mahkemesi ilgili komisyonunun, bu talebi reddettiği ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.

Yüksek Mahkemenin de "başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ AĞIR İHLALİ OLDUĞU İDDİASI

Bireysel başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu hatırlatılarak, bu tutukluluk durumunun, başvurucunun, seçme ve seçilme hakkının ağır ihlali olduğu, cumhurbaşkanı adayı olarak tutukluluğunun devamının, ihlalin ağırlığını daha da artırdığı öne sürülmüştü.

2013'DEKİ KARAR ANIMSATILDI

Anayasa Mahkemesinin, 2013'te CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği "hak ihlali" kararının anımsatıldığı dilekçede, Demirtaş'ın tutukluluk halinin, diğer beş adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü dikkate alındığında, bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşüreceği savunulmuş ve Demirtaş'ın tahliye edilmesi istenmişti. (AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
CHP liler çıldırır bu habere.
sizingibiler için idam gelmeli ülke ne hale geldi dağdakiler ülkenin meclisinde artık haram olsun hakkım
Bu adamla olan ilişkilerin de ortaya çıkacak bye bye Recep ilk tur da bye bye Recep diyeceğiz. Yalanlarla nereye kadar duracak bakalım o saltanatın ayakta..
Aday olmasındaki gayet zaten kaçmak. Kandil e mi gidesin geldi.
pişkin bunlar mileti katlader bişey olmamiş gibi yola devam eder
ya bırakın bu bos beleş işleri.herkes seçimden sonra çıkacağını ve seçim dolayisi ile icerde olduğunu biliyor.suclu ise neden ysk terörle bağlantısı yoktur yada temiz kadigi verdi.hicbir sorun yoktur diye aday oldu.eger varsa neden aday yaptiniz. hepiniz ayni topragin lacivertisiniz.
iyi yapmışlar , demirtaş oy verecekler demirtaşın oylarını geçrsişz sayacaklar seçim spnrası ortakları ysk ile birlikte aklı molan hdp ye oy vermez. hdp giden her oy akp ye gidecek
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