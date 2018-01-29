HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırı

İSTANBUL (AA) - HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatboyu Caddesi 34 numarada bulunan ilçe binasına, 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki şehit cenazesi sonrası saldırılarak zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, A.O, M.Y, O.B.K. ve F.B.Ç. ile 7 kişi daha gözaltına alındı.

Saldırıda parti binasında zarar meydana geldiği belirtildi.

(AA)