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HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 00:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11 oldu

İSTANBUL (AA) - HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatboyu Caddesi 34 numarada bulunan ilçe binasına, 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki şehit cenazesi sonrası saldırılarak zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, A.O, M.Y, O.B.K. ve F.B.Ç. ile 7 kişi daha gözaltına alındı.

Saldırıda parti binasında zarar meydana geldiği belirtildi.

(AA)

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