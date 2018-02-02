HABER

HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı.

HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP Varto İlçe Başkanı olan bir şahsın ikametinde, iş yerinde ve Varto HDP İlçe Başkanlığı binasında yapılan aramalarda; ruhsatlı 1 adet tabanca ve tabancaya ait 480 adet fişek, ruhsatlı 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 101 adet fişek ve çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirildi. Şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı” denildi.

İHA

HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu
Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de
Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş Varto PKK HDP PYD

En Çok Okunan Haberler

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

İHA tespit etti, helikopterle sevk edilen JÖH'ler etkisiz hale getirdi

İHA tespit etti, helikopterle sevk edilen JÖH'ler etkisiz hale getirdi

Duayen müzisyen İlham Gencer'den arabesk ve jazz'a yeni yorum!

Duayen müzisyen İlham Gencer'den arabesk ve jazz'a yeni yorum!

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.