HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP Varto İlçe Başkanı olan bir şahsın ikametinde, iş yerinde ve Varto HDP İlçe Başkanlığı binasında yapılan aramalarda; ruhsatlı 1 adet tabanca ve tabancaya ait 480 adet fişek, ruhsatlı 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 101 adet fişek ve çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirildi. Şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı” denildi.

İHA