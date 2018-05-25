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HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda 'KCK ana davası' olarak bilinen terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, Diyarbakır'daki yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri inceleyerek, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkındaki mahkumiyeti uygun buldu.

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

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Anahtar Kelimeler:
HDP KCK Gaziantep PKK Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaşasın adalet
Adalet işliyor sonunda
demokrasi herkese lazım yapmayın etmeyin iktidarı feto ele geçirmiş gözüküyor
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