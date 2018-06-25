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HDP yönetimi seçim sonuçlarını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:26 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarını takip ettikten sonra yaptığı açıklamada Buldan, seçim sonuçlarına yönelik kaygılarının olduğunu, resmi olmayan sonuçlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bütün engellemelere rağmen cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın seçimlerde üçüncü olduğunu ifade eden Buldan, bu sonuçlardan sonra Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Buldan, HDP'nin barajı aşarak Meclis'te önemli bir yer tutacağını belirterek, "Seçim sonuçları, Türkiye halklarının HDP'siz bir demokrasi olmayacağına olan inancını bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Partinin ilgili kurullarıyla toplantı yaparak seçim sonuçlarına ilişkin rapor hazırlayacaklarını kaydeden Buldan, aynı zamanda yeni dönemde yapılacak çalışmaları masaya yatıracaklarını sözlerine ekledi.

- "Oylarımızın takipçisi olacağız"

Sezai Temelli de seçim kampanyası boyunca birçok kez saldırıya uğradıklarını iddia ederek, her şeye rağmen demokrasiye olan inançları gereği çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Seçmenlerin siyasi iradesine sahip çıkacaklarını belirten Temelli, "Bu süreç sonuçlanana kadar demokrasi nöbetinde kalmaya devam edelim. Kesin sonuçlar açıklanana kadar oylarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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HDP Pervin Buldan Seçimi sonuçları Sezai Temelli

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