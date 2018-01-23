HABER

HDP'den gözaltılara tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir il örgütü, basın açıklamasıyla, İl Başkanı Çerkez Aydemir ile Parti Meclis üyesi Aydın Çetinkaya'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

HDP İzmir İl Başkanı Semra Uzunok, yaptığı konuşmada, gazetecilerden barış isteyen akademisyenlere, HDP üyelerinden parti yöneticilerine kadar bir 'cadı avıyla' karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Uzunok, "İzmir'de pazar günü en demokratik hakkımız olan barış çağrısı için bir kez daha halklarımızı bir basın açıklaması yapmak üzere meydana çağırdık. Bu, ülkede artık barış istemenin bir suç haline geldiğinin açık göstergesidir. İzmir il örgütü olarak bu sabah başlayan ve İl Eş Başkanımız Çerkez Aydemir ile Parti Meclis üyemiz Aydın Çetinkaya'nın gözaltına alındığı operasyonlar ilçe yöneticilerimize yönelmiş durumda. Halkevleri'nden arkadaşlar yine bu operasyona dahil edilmiş. Biliyorsunuz, HDP 11 Şubat'ta tüm sindirme politikalarına karşı Ankara'da bir genel kongre yapacak. Bu kongreye yönelik de bir baskı olduğunun göstergesi bu. Basından takip ettiğimiz üzere, sosyal medya hesapları gerekçe gösterilerek bu operasyonlara devam ediliyor. Çünkü çok geniş bir kavram, suçun ispatlanmasının çok zor olduğu, geniş bir alan buradaki suç kavramı. Bunun böyle olmadığını bir kez daha gördük, çünkü İl Eşbaşkanımız Çerkez Aydemir'in sosyal medya hesapları bulunmamakta" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.