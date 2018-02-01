HDP'den PKK'lı kadınların yaşamlarını yansıtan yazıya tepki

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın, bir gazete için kaleme aldığı, "Terör örgütü PKK üyesi kadınların gerçekte yaşadıklarını" irdeleyen yazısına HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde söz alan HDP'li milletvekilleri, Ünal'ın bugün bir gazetede yayımlanan "PKK'nın kadınları: Jin, jiyan, tecavüz" başlıklı yazını gündeme getirdi. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, söz konusu yazının partilerini hedef aldığını, HDP'li kadınlar hakkında gerçek olmayan değerlendirmelere yer verildiğini öne sürdü. Yıldırım, "Neymiş? Efendim, PKK'nın uluslararası algısı iyiymiş de kötülemek işi Aydın Ünal'a düşmüş. Ne yazıyorsan yaz kardeşim. Partimizin adını, onun kadın meclisini, kadın grubunu bu kadar sinkaflı, tecavüzlü sözle birlikte anmak -tekrar söylüyorum- bir acziyettir, bir düşkünlüktür, bir düşünce yoksunluğudur." ifadesini kullandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da "Yazıdan dolayı çok hicap duyduğunu" belirterek, "Bir milletvekiline yakışmayan sözlerin sarf edildiği bir yazıyı asla kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum. Yazıda benim de adım kullanılmış. Dolayısıyla o yazıyı tüm kadın arkadaşlarım adına Sayın Ünal'a iade ettiğimi de belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Aydın Ünal'ın yazısında kullandığı dili eleştirerek, "Bir milletvekilinin bir köşeyi elinde tutarken küfre nasıl sarıldığına insan gerçekten anlam veremiyor." görüşünü dile getirdi. - "Bir aleni, bir de mahrem yüzleri var" Aydın Ünal'ın yazısına ilişkin eleştirilere AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı cevap verdi. Bostancı, Ünal'ın, yazısında, terör örgütünün içinden bazı tanıklıklara da dayanarak, örgütün mahrem konularına değindiğini aktardı. Aydın Ünal'ın yazısındaki bir paragrafta HDP'ye yönelik eleştiri bulunduğunu, yazının bütününde ise terör örgütü PYD/PKK'nın kendi içindeki ilişkilere yönelik eleştiriler olduğunu vurgulayan Bostancı, "Bu tür silahlı örgütlerin, sadece PKK'nın değil silahlı örgütlerin, bir aleni yüzü vardır, bir de mahrem yüzü vardır. O mahrem yüzünü içinde olan insanlar bilir ve onların tanıklıkları önemlidir. Sayın Aydın Ünal da buradaki bir tanıklığa bakarak ve benzeri yayınlar olduğunu da biliyoruz, onlar üzerinden bir eleştiri getiriyor." dedi.

-Ünal'ın köşe yazısı AK Parti'li Ünal'ın, HDP'li milletvekillerinin tepkisini çeken köşe yazısının bazı bölümleri şöyle: "Zeytin Dalı Harekatı Batı medyası tarafından çok yakından izleniyor. Tahmin edilebileceği gibi, Batı medyası, harekatı bir terörle mücadele operasyonu olarak görmek yerine, sivillere ve Kürtlere dönük bir saldırı olarak yansıtıyor. Yanlı haberler kadar, PKK/PYD'yi şirin, masum, haklı ve 'romantik' gösterme yönünde çokça haber yapılıyor. PKK/PYD'li kadın teröristler meselesi hiç de ekranlara, sayfalara yansıtıldığı gibi değil. PKK/PYD'li kadınların en çok kullandığı slogan 'Jin, Jiyan, Azadi'… Yani, 'Kadın, Yaşam, Özgürlük'… Meselenin biraz içine girdiğinizde, maskeyi indirip ekranlardaki makyajı temizlediğinizde, karşınıza çıkan 'Jin, Jiyan, Tecavüz' oluyor… PKK/PYD içindeki kadın teröristlerin yaşadıklarını tüm yalınlığıyla anlatan birkaç kitap yazıldı. Bunlardan birini, 'PKK'de Kadın Olmak' başlığıyla, Pervin Buldan'ın kayınbiraderi Nejdet Buldan yazdı. Örgütten kaçan Dilaram isimli bir eski terörist de, 'Kandil'den Yaşanmış Tecavüz Hikayeleri' ve 'Özgürlüğe Kaçış' kitaplarıyla PKK'da kadın gerçeğini ortaya koydu.