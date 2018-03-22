HDP'li Botan hakkında fezleke

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Botan'ın, telefonla katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.
Fezlekede, Botan'ın konuşma içeriğinin eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
Botan hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığının izin vermesi halinde Botan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma başlatılabilecek.
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