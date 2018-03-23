HDP'li Botan'a 18 yıl 8 ay hapis cezası

VAN (AA) - HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri'nin yargılandığı davada, Botan'a 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi, Geveri beraat etti.
Botan ile Geveri hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.
Suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Botan'ı 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Botan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile evine en yakın güvenlik birimine ayda bir kez imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.
Mahkeme, Geveri'nin beraatine karar verdi.
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum