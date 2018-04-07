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HDP'li gruba baret yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi HDP İstanbul İl Örgütü baret takarak Taksim'de bildiri dağıtmak istedi.

Erhan TEKTEN İstanbul,(DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi HDP İstanbul İl Örgütü baret takarak Taksim'de bildiri dağıtmak istedi. Polis grubun toplu olarak ve baret takarak bildiri dağıtmasına izin vermedi. HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esen Güldemir de aralarında yer aldığı grup, Kazancı Yokuşu'ndan toplu halde İstiklal Caddesi'ne çıkmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından polis grubun dağınık bir şekilde bildiri dağıtımına izin verdi. Polis, grubun içinde bazılarının taktığı baretlerle bildiri dağıtılmaması yönünde de uyarı da bulundu. Bunun üzerine baretlerini çıkartıp ellerinde taşıyan partililer de bildiri dağıtımı yaptı. Çevik kuvvet polislerinin de eşlik ettiği grubun bildiri dağıtımı Galatasaray Lisesi önünde son buldu.

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