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HDP'li grubun AK Parti milletvekili adayının oğluna saldırdığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Necip Nasır, olaya ilişkin polise şikayette bulundu

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Necip Nasır'ın oğlu Ahmet Nasır'a HDP'li bir grubun saldırıda bulunduğu belirtildi.

Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezun olduğu Şehitler İlkokulunda ailesiyle oy kullandıktan sonra Çamkule Çimentaş Ortaokulunu ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bu okulda sabah bir gerginlik olmuş. Biz de ortamı çok germemek için sandıkları gezmeden çıktık. Okuldan yaklaşık 300 metre sonra oğlumun bulunduğu araca HDP'li bir grup saldırıda bulundu." diye konuştu.

Emniyet görevlilerine ihbarda bulunduklarını ifade eden Nasır, bir yeğenin de boynundan hafif yaralandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti HDP Necip Nasır saldırı

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